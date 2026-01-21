Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior de Michoacán unen esfuerzos para fortalecer el combate a la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar de manera conjunta en el combate a la corrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) formalizaron la firma de un convenio de colaboración.
Durante el acto protocolario, la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, destacó la importancia de este acuerdo como un paso decisivo para iniciar una etapa de trabajo coordinado entre ambas instituciones, al señalar que con este convenio se da arranque a un esfuerzo común, al compartir objetivos y responsabilidades en la lucha contra la corrupción.
La titular de la FECC subrayó que este instrumento jurídico permitirá fortalecer las capacidades institucionales desde el ámbito de competencia de cada órgano, y refrendó la disposición de la Fiscalía para trabajar de manera cercana con la ASM, en su carácter de órgano de control y fiscalización. Asimismo, reiteró que la institución, por instrucciones del Fiscal Carlos Torres Piña, continuará ejerciendo su labor con firmeza, llevando ante la justicia a quienes resulten responsables, conforme a la ley.
Por su parte, el Auditor Superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo Pantoja, reconoció la relevancia del convenio como una herramienta que fortalece la coordinación, el intercambio de información y la cooperación técnica entre ambas instancias, en beneficio de la rendición de cuentas y la legalidad en el estado.
mrh