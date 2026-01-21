Fiscalía Anticorrupción y Auditoría Superior de Michoacán unen esfuerzos para fortalecer el combate a la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional y avanzar de manera conjunta en el combate a la corrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) formalizaron la firma de un convenio de colaboración.

Durante el acto protocolario, la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, destacó la importancia de este acuerdo como un paso decisivo para iniciar una etapa de trabajo coordinado entre ambas instituciones, al señalar que con este convenio se da arranque a un esfuerzo común, al compartir objetivos y responsabilidades en la lucha contra la corrupción.