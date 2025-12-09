Michoacán

Fiscalía Anticorrupción aclara: denuncias en Uruapan son por giros rojos, no por malos manejos

Son 102 denuncias que están integradas en 4 carpetas; una absorbe 81 y el resto sigue en investigación
VERONICA TORRES
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las denuncias que interpuso el Ayuntamiento Municipal de Uruapan no fueron por presunta malversación de recursos, sino por posibles condonaciones otorgadas a giros rojos y de construcción, además de la falta de integrar el recurso de cobro de estas licencias, puntualizó la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, al precisar que son 102 las denuncias que están integradas en cuatro carpetas.

Indicó, hay una audiencia en La Perla del Cupatitzio para ver lo que procede con las denuncias presentadas por parte del Ayuntamiento Municipal contra la anterior administración, correspondientes a una carpeta.

En entrevista colectiva, a pregunta expresa de MiMorelia.com, enfatizó que esta administración no presentó denuncias relacionadas a malos manejos financieros, pero sí por el otorgamiento de licencias o condonaciones y la falta de integrar el recurso a las arcas municipales.

Ochenta y una de ellas, comentó, están en una carpeta, mientras que el resto continúa en etapa de investigación, donde la Policía de Investigación recaba los indicios e información, además de hacer la inspección a los lugares para constatar si los señalados están relacionados con la denuncia y, así, ver la posibilidad de integrarlos o no a las carpetas.

“El Ayuntamiento de Uruapan únicamente ha presentado ante la Fiscalía Especializada estas denuncias que tienen que ver con giros; no hay más al momento y no se hace directamente o no se señala a algún funcionario, sino que en el trance de la investigación vamos determinando las responsabilidades”
Respecto a los posibles delitos que pueden derivar de estas denuncias, Sánchez Zamudio comentó que podría ser en el uso ilícito de ejercicios, de atribuciones y funciones, e inclusive derivar en posible robo o peculado. Aunque aclaró que todo eso se tiene que valorar e integrar debida y cuidadosamente en las carpetas conforme avancen las investigaciones.

