Fiscalía Anticorrupción aclara: denuncias en Uruapan son por giros rojos, no por malos manejos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las denuncias que interpuso el Ayuntamiento Municipal de Uruapan no fueron por presunta malversación de recursos, sino por posibles condonaciones otorgadas a giros rojos y de construcción, además de la falta de integrar el recurso de cobro de estas licencias, puntualizó la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, al precisar que son 102 las denuncias que están integradas en cuatro carpetas.

Indicó, hay una audiencia en La Perla del Cupatitzio para ver lo que procede con las denuncias presentadas por parte del Ayuntamiento Municipal contra la anterior administración, correspondientes a una carpeta.

En entrevista colectiva, a pregunta expresa de MiMorelia.com, enfatizó que esta administración no presentó denuncias relacionadas a malos manejos financieros, pero sí por el otorgamiento de licencias o condonaciones y la falta de integrar el recurso a las arcas municipales.

Ochenta y una de ellas, comentó, están en una carpeta, mientras que el resto continúa en etapa de investigación, donde la Policía de Investigación recaba los indicios e información, además de hacer la inspección a los lugares para constatar si los señalados están relacionados con la denuncia y, así, ver la posibilidad de integrarlos o no a las carpetas.