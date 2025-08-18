Firman IEMSYSEM y Santander convenio para entrega de tarjetas a jóvenes becarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, firmó un convenio de colaboración con Banco Santander, con el objetivo de que los jóvenes beneficiarios del programa de Becas de Movilidad reciban una tarjeta bancaria para el depósito de su beca y de los recursos económicos que les envíen sus familiares.

Durante el evento, la directora informó que en esta ocasión se entregaron 13 tarjetas Santander, entre ellas a una docente que acompañó a sus alumnas de preparatoria a la ONU en Nueva York.

Sosa Olmeda destacó que, a través del programa de movilidad, se han beneficiado mil 200 jóvenes michoacanos entre 2023, 2024 y lo que va de 2025, estudiantes de nivel medio superior y superior que han viajado o viajarán a otros países y estados de México para complementar su formación académica.

Explicó que el IEMSYSEM cubre los boletos de traslado, con becas que pueden ir desde mil pesos para un viaje en autobús a otra entidad federativa, hasta 40 mil pesos para un viaje internacional.

Asimismo, resaltó que la Fundación Santander ha beneficiado a alrededor de 6 mil estudiantes en México a través del programa Santander Universidades.

Finalmente, señaló que el convenio con Santander se eligió porque la tarjeta es aceptada en cualquier país del mundo, además de que permitirá a los jóvenes beneficiarios generar un historial crediticio.

SHA