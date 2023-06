Firman convenio para impulsar créditos a mujeres en Michoacán

La directora resaltó que con estos créditos se han conservado y/o creado 5 mil 300 empleos en municipios como Morelia, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Zamora y Nocupétaro, en donde más financiamientos se han otorgado.

A su vez, la directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, Paula Edith Espinosa Barrientos, explicó que con este convenio ofrecerán capacitaciones a las mujeres que ya tienen un crédito "Fuerza Mujer", o que ya trabajan en sus pequeños negocios, para fortalecer diversos temas del emprendimiento.

Indicó que el programa es permanente y que se dará capacitaciones en los 500 espacios del Icatmi, entre planteles y centros de atención extramuros.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Carolina Rangel Gracida, aclaró que con el crédito no solo se da la entrega de recurso, sino que también se da un empoderamiento económico, porque muchas mujeres no salen de un círculo de violencia por no tener los medios para hacerlo.

Recordó que con "Fuerza Mujer" pueden acceder a préstamos desde 5 mil pesos, o para aquellas mujeres que tienen negocios más grandes.

