Firman convenio de colaboración CEDH y Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al firmar un convenio de colaboración con la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo (CSPEMO), el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía, externó su voluntad de colaborar, desde el ámbito de competencia del organismo, en la implementación de políticas públicas que favorezcan las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad como sus familias.
Para ello puso a disposición de la CSPEMO los diferentes programas de capacitación y profesionalización con los que cuenta, a fin de que el personal de los centros penitenciarios actúe apegado al respeto de los Derechos Humanos y a la dignidad de las personas.
Por su parte, el coordinador del Sistema, Elías Sánchez García, recordó que ya se han realizado diversas reuniones de trabajo entre la institución y el organismo, por lo que aseguró que este convenio fortalecerá la colaboración entre ambos, en beneficio de las personas privadas de la libertad.
Las personas encargadas de dar seguimiento al cumplimiento de este instrumento jurídico serán, por parte de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, secretaria ejecutiva, en tanto que María de la Luz Hernández Pacheco, directora de la Unidad de Planeación y Seguimiento por la CSPEMO.
