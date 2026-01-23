Firman convenio de colaboración CEDH y Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al firmar un convenio de colaboración con la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo (CSPEMO), el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Josué Mejía, externó su voluntad de colaborar, desde el ámbito de competencia del organismo, en la implementación de políticas públicas que favorezcan las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad como sus familias.

Para ello puso a disposición de la CSPEMO los diferentes programas de capacitación y profesionalización con los que cuenta, a fin de que el personal de los centros penitenciarios actúe apegado al respeto de los Derechos Humanos y a la dignidad de las personas.