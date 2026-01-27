Firma Tribunal Anticorrupción convenio con la CEDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) impulsa la observación y cumplimiento de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas en el estado, a través de esquemas de colaboración interinstitucional.
En ese marco, se firmó un convenio con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), gracias al cual, ambos organismos autónomos compartirán acciones de capacitación, al igual que otras de defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos en nuestra entidad.
“Estamos firmando este convenio para sumar esfuerzos. Tanto la Comisión, como el Tribunal Anticorrupción, realizan un papel fundamental en el estado y la suma de estos esfuerzos nos llevará a mejores resultados”, indicó durante el acto de protocolo la magistrada presidenta del TAAM, doctora Lizett Puebla Solórzano.
Tras referir la importancia del TAAM -al resolver los conflictos entre la ciudadanía y las autoridades- subrayó que, por ello, “sus resoluciones deben estar apegadas a derecho. Por eso la importancia de este convenio, ya que es indispensable que las y los operadores jurídicos conozcan e impartan una justicia con énfasis en los derechos humanos”, indicó la presidenta.
El titular de la CEDH, Josué Alfonso Mejía Pineda, indicó a su vez que el alcance de este convenio impactará en la nueva relevancia de estos derechos en el ámbito de la administración pública y que, en ese camino, se realizarán capacitaciones mutuas para fortalecer, en ambos organismos, el marco jurídico y su aplicación.
Este acto fue atestiguado por la magistrada Swany Peña Reyes, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TAAM, así como por la diputada local Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, entre otras personalidades.
Así mismo, acudieron la magistrada Azucena Marín Correa, el magistrado Sergio Alberto Martínez Ocampo y la jueza administrativa, Araceli Pineda Salazar, entre otros integrantes del TAAM.
