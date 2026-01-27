Firma Tribunal Anticorrupción convenio con la CEDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) impulsa la observación y cumplimiento de las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas en el estado, a través de esquemas de colaboración interinstitucional.

En ese marco, se firmó un convenio con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), gracias al cual, ambos organismos autónomos compartirán acciones de capacitación, al igual que otras de defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos en nuestra entidad.

“Estamos firmando este convenio para sumar esfuerzos. Tanto la Comisión, como el Tribunal Anticorrupción, realizan un papel fundamental en el estado y la suma de estos esfuerzos nos llevará a mejores resultados”, indicó durante el acto de protocolo la magistrada presidenta del TAAM, doctora Lizett Puebla Solórzano.