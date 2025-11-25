Firma Poder Judicial convenio para contar con espacios libres de violencia hacia las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la estrategia Espazios Libres, el Poder Judicial y el gobierno de Michoacán firmaron un convenio para contar con lugares sin violencia y trabajar en favor de las mujeres y garantizar sus derechos, afirmó el magistrado Hugo Alberto Gama Coria.

En el marco del Día de Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el magistrado y el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla firmaron el convenio para seguir revisando los espacios y atender los casos que pudieran presentarse, además de capacitar a jueces y magistrados con perspectiva de género.

"El Poder Judicial reafirma su compromiso para garantizar una vida libre de violencia. Los Poderes del Estado trabajamos unidos para eliminar la violencia contra las mujeres".