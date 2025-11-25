Firma Poder Judicial convenio para contar con espacios libres de violencia hacia las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la estrategia Espazios Libres, el Poder Judicial y el gobierno de Michoacán firmaron un convenio para contar con lugares sin violencia y trabajar en favor de las mujeres y garantizar sus derechos, afirmó el magistrado Hugo Alberto Gama Coria.
En el marco del Día de Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el magistrado y el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla firmaron el convenio para seguir revisando los espacios y atender los casos que pudieran presentarse, además de capacitar a jueces y magistrados con perspectiva de género.
"El Poder Judicial reafirma su compromiso para garantizar una vida libre de violencia. Los Poderes del Estado trabajamos unidos para eliminar la violencia contra las mujeres".
Gama Coria añadió que esta firma de convenio fortalece la cooperación institucional para promover la prevención, atención y erradicación de violencia, acoso y hostigamiento sexual. Asimismo, apuntó que en las últimas semanas se han hecho encuestas para saber o detectar si hay algún caso que atender.
"El tribunal de disciplina ha realizado visitas en juzgados de primera instancia, está realizando encuentros con trabajadoras de los juzgados para saber si hay riesgo sobre acoso sexual o laboral".
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez, indicó que con Espazio Libre se pretende dar capacitación, contra con lineamientos claros y acciones afirmativas y entornos dónde prevalezca el respeto e igualdad. Se trata de mil espacios certificados para beneficiar a niñas, niños y mujeres.
BCT