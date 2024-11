Firma gobernador iniciativa de reforma para que UMSNH tenga autonomía constitucional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó la iniciativa de reforma al artículo 143 constitucional local para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tenga autonomía constitucional y el presupuesto se establezca en la propia Constitución.

En conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo Estatal comentó que en esta reforma también se establece la democratización universitaria para elegir al titular de la Rectoría, así como que cuente con un sistema propio de pensiones, porque actualmente hay alrededor de 500 solicitudes de jubilación y pensión, pero que no pueden aprobarse porque no está establecido y los recursos económicos no alcanzan.

Ramírez Bedolla recalcó que garantizar la autonomía plena a la Universidad Michoacana en la Constitución local asegura su independencia democrática y presupuestal para que la comunidad universitaria elija sus autoridades y gestione sus recursos económicos de manera eficiente.

Detalló que en la reforma se propone que sea por lo menos del 4.5 por ciento del presupuesto anual total autorizado por el Congreso del Estado al gobierno estatal lo que se destine a la máxima casa de estudios de Michoacán, es decir, tendrían un aumento presupuestal de 700 millones de pesos de 2024 a 2025.

Ejemplificó que con esta reforma el presupuesto para el 2025 sería de 4 mil 406 millones de pesos, un aumento del 19 por ciento, para la UMSNH y se tendrá cero déficit.