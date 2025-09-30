Finanzas públicas en Michoacán se manejan sin corrupción, con inteligencia y capacidad: Bedolla

Muestra de ello, es el destino de más de 9 mil millones de pesos para la capital michoacana, siendo el teleférico, los distribuidores viales de salida a Pátzcuaro y el Mercado de Abastos, el paso elevado Catrinas y los segmentos, 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, de las acciones de mayor relevancia, expuso el gobernador.

Además, Ramírez Bedolla explicó que en Uruapan también se ejecutan diversas obras por más de 6 mil millones de pesos, donde destacan el teleférico, el paso elevado La Hielera, rehabilitación de calles y carreteras, así como la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio.