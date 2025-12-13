Finabien otorgará 5 mil créditos ApoyArte a mujeres indígenas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de Financiera para el Bienestar (Finabien), informa que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 15 al 19 de diciembre, iniciará la dispersión de recursos del programa Crédito a la Palabra ApoyArte en la región purépecha en beneficio de cerca de 5 mil personas de más de 50 comunidades distribuidas en tres municipios: Pátzcuaro, Uruapan y Cherán.

Esta entrega de créditos es fundamental para la construcción de la paz y la justicia social en la entidad, ya que el empoderamiento económico de las mujeres artesanas, especialmente en las comunidades indígenas, es un motor de estabilidad social y desarrollo.

El fortalecimiento de negocios liderados por mujeres indígenas se verá beneficiado por los Créditos a la Palabra ApoyArte con interés cero. Este esquema ha sido diseñado para: