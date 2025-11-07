Fin de semana helado: Michoacán resentirá los efectos del frente frío 13

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prepárate para sacar las cobijas y el chocolate caliente: el frente frío número 13 ingresará al país este fin de semana acompañado de una masa de aire ártico, lo que provocará un notable descenso de temperaturas, vientos y lluvias en varias regiones de Michoacán.
Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este fenómeno impactará principalmente el norte y noreste de México, pero también traerá consecuencias para el occidente del país, especialmente en zonas altas de Michoacán como el Oriente, la Meseta Purépecha y regiones serranas de Uruapan, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro y Tacámbaro.
Durante la noche del sábado 9 y madrugada del domingo 10 de noviembre, el sistema frontal avanzará sobre el Golfo de México, interactuando con una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, lo que reforzará las lluvias y el ambiente frío en gran parte del país.
En Michoacán, se esperan:
Lluvias aisladas, especialmente en regiones del sur y sureste del estado.
Temperaturas mínimas que podrían descender a menos de 5 °C en zonas altas.
Vientos moderados a fuertes, principalmente en áreas abiertas o de montaña.
Posibles heladas al amanecer del domingo y lunes.
“El frente frío número 13 y su masa de aire ártico provocarán un ambiente frío a muy frío, con posibles heladas en zonas altas del occidente del país”, advirtió el SMN.
Aunque todo el estado resentirá el descenso térmico, los municipios que podrían experimentar temperaturas más bajas son:
Zitácuaro
Angangueo
Pátzcuaro
Los Reyes
Charapan
Uruapan (zonas altas)
Tacámbaro
Morelia (zona sur y Tenencia Jesús del Monte)
Sí, aunque no serán generalizadas. Las precipitaciones serán dispersas, especialmente en:
Costa michoacana, por humedad del Pacífico.
Región de Tierra Caliente, con lluvias ocasionales.
Sierra-Costa y Bajío, con baja probabilidad pero sin descartarse.
De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno atmosférico afectará principalmente al norte y noreste del país, pero también tendrá impacto en el occidente, con lluvias aisladas en Michoacán, ambiente frío a muy frío, y posibles heladas en zonas montañosas durante las mañanas del sábado 8 y domingo 9 de noviembre.
“Se pronostican lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán, así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y Mesa Central”, indica el aviso del SMN.
La combinación del frente frío, la vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical también podría generar rachas de viento de hasta 70 km/h en estados del norte, pero no se descartan ráfagas moderadas en zonas altas del estado.
Por su parte, una circulación anticiclónica sobre el resto del país mantendrá cielos mayormente despejados durante el domingo, lo que acentuará el descenso térmico nocturno.
