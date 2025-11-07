Fin de semana helado: Michoacán resentirá los efectos del frente frío 13

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prepárate para sacar las cobijas y el chocolate caliente: el frente frío número 13 ingresará al país este fin de semana acompañado de una masa de aire ártico, lo que provocará un notable descenso de temperaturas, vientos y lluvias en varias regiones de Michoacán.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este fenómeno impactará principalmente el norte y noreste de México, pero también traerá consecuencias para el occidente del país, especialmente en zonas altas de Michoacán como el Oriente, la Meseta Purépecha y regiones serranas de Uruapan, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro y Tacámbaro.

🌀 ¿Qué pasará en Michoacán?

Durante la noche del sábado 9 y madrugada del domingo 10 de noviembre, el sistema frontal avanzará sobre el Golfo de México, interactuando con una vaguada polar y corrientes en chorro polar y subtropical, lo que reforzará las lluvias y el ambiente frío en gran parte del país.

En Michoacán, se esperan:

Lluvias aisladas , especialmente en regiones del sur y sureste del estado.

Temperaturas mínimas que podrían descender a menos de 5 °C en zonas altas .

Vientos moderados a fuertes , principalmente en áreas abiertas o de montaña.

Posibles heladas al amanecer del domingo y lunes.

“El frente frío número 13 y su masa de aire ártico provocarán un ambiente frío a muy frío, con posibles heladas en zonas altas del occidente del país”, advirtió el SMN.