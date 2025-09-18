Filtros de seguridad y presencia militar, entre acuerdos tras reunión en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sostuvo una reunión con el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, y el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda, por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para coordinar acciones inmediatas en materia de seguridad pública.

Durante la mesa de trabajo, se acordó dar seguimiento puntual a las investigaciones para identificar y detener a los responsables del crimen, presuntamente ligados a un grupo delictivo que opera en la zona y que estaría relacionado con otros homicidios en el municipio.

El edil informó que el Ejército Mexicano abatió a dos presuntos delincuentes en la comunidad de Calzontzin, señalados como posibles implicados en el homicidio del oficial. Esta acción fue considerada por el alcalde como un mensaje de respaldo federal a la seguridad en Uruapan.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la instalación permanente de filtros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad, con presencia de fuerzas federales, estatales y municipales. Además, se acordó que estas tareas no recaerán exclusivamente en la Policía Municipal.

También se pactó dar seguimiento a las obras de infraestructura pública en el municipio y acompañamiento a las festividades patrias y el desfile del 16 de septiembre, con el objetivo de reactivar la economía local y garantizar la seguridad durante los eventos.