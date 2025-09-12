FICM 2025: Morelia se convierte en la casa del cine michoacano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cine hecho en Michoacán vuelve a casa con la Sección Michoacana del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM 2025), donde 13 cortometrajes y 2 largometrajes serán parte de la selección oficial que celebra la creatividad y el talento local.

El festival, que se realizará del 10 al 19 de octubre, abrirá un espacio para que cineastas emergentes y consolidados del estado muestren su visión a través de historias que retratan la vida, la identidad y las problemáticas sociales desde una mirada michoacana.