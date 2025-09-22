FGR ya investiga desaparición de colombiano B-King en México: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía capitalina están investigando la desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y del DJ Jorge Herrera (Regio Clown), ambos reportados como no localizados desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum señaló que “se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”.
La mandataria federal agregó que la Cancillería mexicana también está involucrada en el caso y mantiene contacto con el gobierno de Colombia. “No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, puntualizó.
La reacción del gobierno mexicano surge un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara ayuda a través de redes sociales para localizar a los artistas. En su mensaje en la red social X, Petro afirmó que ambos desaparecieron “después de su concierto en Sonora” y sugirió que podrían estar involucradas “mafias multinacionales” vinculadas al narcotráfico.
Sin embargo, medios colombianos han señalado que la última ubicación conocida de los artistas fue en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde, según allegados, planeaban reunirse con otras personas tras visitar un gimnasio.
rmr