FGR ya investiga desaparición de colombiano B-King en México: Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum señaló que “se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”.

La mandataria federal agregó que la Cancillería mexicana también está involucrada en el caso y mantiene contacto con el gobierno de Colombia. “No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, puntualizó.

La reacción del gobierno mexicano surge un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara ayuda a través de redes sociales para localizar a los artistas. En su mensaje en la red social X, Petro afirmó que ambos desaparecieron “después de su concierto en Sonora” y sugirió que podrían estar involucradas “mafias multinacionales” vinculadas al narcotráfico.