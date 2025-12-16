FGR incinera más de 300 kilos de drogas decomisadas en Michoacán

También fueron destruidas 13 litros de etanol, uniformes tácticos, teléfonos celulares, mochilas, bidones y hasta motosierras, artículos que presumiblemente eran utilizados por células del crimen organizado.

En el evento participaron autoridades del Órgano Interno de Control de la FGR y el CFPF, quienes verificaron la autenticidad y el peso de las sustancias.

De acuerdo con la FGR, esta acción también responde a denuncias anónimas ciudadanas que permitieron identificar y asegurar estos materiales, como parte del trabajo de la Fiscalía Federal en Michoacán y su Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC).

