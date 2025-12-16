FGR incinera más de 300 kilos de drogas decomisadas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) incineró 348 kilos de diversas drogas y más de mil pastillas psicotrópicas como parte del Programa de Destrucción de Narcóticos en el recinto ferial del municipio de Charo.
La incineración se realizó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, autoridades estatales y municipales, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Federal Pericial Forense. La actividad formó parte de un esfuerzo coordinado para combatir el narcotráfico en Michoacán.
Entre lo incinerado destacan:
218 kilos de metanfetamina,
122 kilos de marihuana,
11 kilos de cocaína,
330 miligramos de heroína,
21 gramos de ketamina,
652 gramos de lidocaína,
59 gramos de opio,
Además de 126 gramos de semillas de amapola y mil 493 unidades de psicotrópicos como diazepam, clonazepam y clobenzorex.
También fueron destruidas 13 litros de etanol, uniformes tácticos, teléfonos celulares, mochilas, bidones y hasta motosierras, artículos que presumiblemente eran utilizados por células del crimen organizado.
En el evento participaron autoridades del Órgano Interno de Control de la FGR y el CFPF, quienes verificaron la autenticidad y el peso de las sustancias.
De acuerdo con la FGR, esta acción también responde a denuncias anónimas ciudadanas que permitieron identificar y asegurar estos materiales, como parte del trabajo de la Fiscalía Federal en Michoacán y su Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC).
rmr