FGR destruye 95 kilos de droga y dos embarcaciones en Charo, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, incineró más de 95 kilos de droga y destruyó embarcaciones como parte del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías.
La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido este 15 de octubre.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones del recinto ferial del municipio de Charo, donde participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado, Policía Municipal y otras dependencias, además de ciudadanos que contribuyeron con denuncias para combatir el narcotráfico.
Durante la jornada se incineraron cinco kilos de marihuana, 90 kilos de metanfetamina, 123 gramos de cocaína, así como 72 unidades de psicotrópicos y nueve piezas de indumentaria policial. También se destruyeron diversos objetos relacionados con actividades delictivas como mantas, inhibidores de señal, pantalones, chalecos, teléfonos celulares, mochilas, bidones, motosierra, ponchallantas y dos embarcaciones.
El acto fue supervisado por personal del Órgano Interno de Control de la FGR y del Centro Federal de Pericial Forense (CFPF), quienes constataron el peso y autenticidad de los narcóticos.
rmr