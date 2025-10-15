FGR destruye 95 kilos de droga y dos embarcaciones en Charo, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, incineró más de 95 kilos de droga y destruyó embarcaciones como parte del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido este 15 de octubre.