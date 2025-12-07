FGR atrae caso de explosión de Coahuayana; tipificación del delito será federal, confirma Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y el fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informaron sobre la activación de acciones inmediatas para la atención de víctimas directas e indirectas, luego de la explosión registrada en las cercanías de las instalaciones de la Policía Comunitaria, en Coahuayana.

En conferencia de prensa, Zepeda Villaseñor detalló que se aplicó un protocolo de respuesta urgente, mediante el cual las personas heridas fueron trasladadas vía aérea y terrestre a hospitales para recibir atención médica especializada.

Paralelamente, agentes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y Guardia Civil, acudieron al punto para el resguardo de la zona y el inicio de las investigaciones.