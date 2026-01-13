FGE y TAAM fortalecen defensa jurídica y combate a la corrupción

Durante el encuentro, la titular de la Contraloría Interna de la FGE, Alondra Godínez Navarrete, destacó la relevancia de este convenio para ambas instituciones y para la sociedad michoacana, al señalar que las irregularidades administrativas tienen consecuencias reales y profundas en la vida de las personas. Por ello, afirmó, la labor del órgano interno de control debe orientarse a transformar la rigidez institucional, sancionar las conductas indebidas y modificar la forma en que las instituciones responden a la ciudadanía.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal en materia de Anticorrupción y Administrativa, Lizette Puebla Solórzano, celebró la concreción de este acuerdo entre dos instituciones que, dijo, comparten el compromiso de combatir la corrupción, garantizar la legalidad, fortalecer la justicia administrativa y promover la rendición de cuentas. Asimismo, destacó que las y los trabajadores de la FGE contarán con una defensa jurídica adecuada, con pleno respeto a los derechos, la legalidad y las normas jurídicas vigentes.

El convenio fue signado por el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña; la magistrada presidenta del TAAM, Lizette Puebla Solórzano; y la contralora interna de la FGE, Alondra Godínez Navarrete.