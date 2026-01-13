FGE y TAAM fortalecen defensa jurídica y combate a la corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La transparencia, el combate a la corrupción y el trabajo con honestidad son compromisos fundamentales asumidos por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en el marco de un proceso de transformación institucional sin precedentes, señaló el fiscal general, Carlos Torres Piña, durante la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal en materia de Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán (TAAM) en materia de defensoría jurídica para personal de la Fiscalía.
En este acto, el Fiscal General destacó que, a través de este instrumento jurídico, se establece un canal de colaboración interinstitucional que permitirá al TAAM brindar asesoría jurídica gratuita a las personas servidoras públicas de la FGE que se encuentren sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa y/o patrimonial, con el objetivo de que cuenten con información adecuada que garantice que dichos procedimientos se desarrollen con estricto apego a la legalidad.
Torres Piña subrayó que, tras la aprobación, en noviembre pasado, de la nueva Ley Orgánica de la FGE, la institución ha adoptado decisiones relevantes para fortalecer el actuar de su personal, entre ellas la reestructuración integral mediante la creación de la Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación, instancia encargada de dar seguimiento puntual y permanente a las labores del personal de la institución.
Durante el encuentro, la titular de la Contraloría Interna de la FGE, Alondra Godínez Navarrete, destacó la relevancia de este convenio para ambas instituciones y para la sociedad michoacana, al señalar que las irregularidades administrativas tienen consecuencias reales y profundas en la vida de las personas. Por ello, afirmó, la labor del órgano interno de control debe orientarse a transformar la rigidez institucional, sancionar las conductas indebidas y modificar la forma en que las instituciones responden a la ciudadanía.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal en materia de Anticorrupción y Administrativa, Lizette Puebla Solórzano, celebró la concreción de este acuerdo entre dos instituciones que, dijo, comparten el compromiso de combatir la corrupción, garantizar la legalidad, fortalecer la justicia administrativa y promover la rendición de cuentas. Asimismo, destacó que las y los trabajadores de la FGE contarán con una defensa jurídica adecuada, con pleno respeto a los derechos, la legalidad y las normas jurídicas vigentes.
El convenio fue signado por el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña; la magistrada presidenta del TAAM, Lizette Puebla Solórzano; y la contralora interna de la FGE, Alondra Godínez Navarrete.
RPO