FGE y Poder Judicial estrenan clínicas forenses en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ejercicio de fortalecimiento interinstitucional y profesionalización continua, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y el Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial, llevaron a cabo la primera edición de las Clínicas Forenses de Audiencias Penales, un espacio de práctica, análisis e intercambio de experiencias dirigido a personal operador del Sistema Penal Acusatorio.

Durante esta jornada se realizaron simulaciones de dos audiencias de control de detención, en las que participaron servidoras y servidores públicos de la FGE, del Poder Judicial de Michoacán y del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán (IDPEM). Este ejercicio permitió evaluar criterios, compartir perspectivas y reforzar habilidades procesales esenciales para garantizar actuaciones sólidas, objetivas y ajustadas a derecho.

En representación del fiscal general, Carlos Torres Piña, el vicefiscal de Control Interno y Evaluación, Ismael Cervantes Rodríguez, reconoció a la Escuela Nacional de Formación Judicial por elegir a Michoacán como la primera sede para este modelo de capacitación conjunta, destacando que estas acciones abonan directamente a la mejora del servicio que se brinda a la ciudadanía.

Por su parte, Zayuri Aguirre Alvarado, directora del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE, subrayó que las dinámicas implementadas fomentaron la escucha activa, el debate constructivo y la disposición para aprender con humildad, elementos fundamentales para un desempeño eficaz dentro del sistema de justicia penal.

En tanto, Héctor Manuel Guzmán Ruiz, secretario técnico de Derechos Humanos de la Escuela Nacional de Formación Judicial, reconoció la destacada participación de la jueza Ana Lilia García Cardona; del equipo de la FGE integrado por Antonia Alejandra Gochi González, Sandra Aguirre López y María Bazán Juvera; así como del personal defensor conformado por Yurixhi Tafolla Zaragoza, Pastor Villagómez Rojas y Francisco Javier Ramírez Medrano, quienes realizaron dos simulaciones de audiencia en las que se generó un diálogo técnico enriquecedor, con recomendaciones y retroalimentación entre las tres instituciones, orientadas a perfeccionar la actuación en escenarios reales.

El ejercicio contó con la asistencia de personal de las dependencias involucradas, quienes participaron activamente en la retroalimentación final, coincidiendo en que estas prácticas fortalecen sus capacidades, permiten identificar áreas de oportunidad y contribuyen a un mejor funcionamiento del sistema penal acusatorio.