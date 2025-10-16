FGE y FGR no citaron a declarar al alcalde de Los Reyes por declaraciones del Ejército Purépecha

Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a ser señalado por presuntamente tener nexos con el narcotráfico, el alcalde de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, dejó en claro que no fue citado a declarar ante las Fiscalías Generales de la República (FGR) y del Estado (FGE) por los dichos por parte del Ejército Purépecha de Libertad Michoacana.
En entrevista colectiva, el edil reconoció que tampoco interpuso denuncia alguna ante las autoridades, toda vez que no quiere interrumpir con los procesos de investigación que se están llevando a cabo y más, tras la detención de tres personas previo a las fiestas patrias en Michoacán.
Sin embargo, puntualizó que las acusaciones hechas a su persona y a la administración que encabeza no solo lo pusieron en peligro a él, sino también a su familia y a todos los que laboran en el Ayuntamiento.
“Esos videos con amenazas, hicieron ataques a mi honor, pusieron en peligro mi vida, a los del Ayuntamiento, a muchos municipios y hubo quienes suspendieron las fiestas (…), fueron cosas infundadas”, especificó.
Recordó que, para llevar a cabo las fiestas patrias en el municipio, se realizó un operativo de seguridad para garantizar a la población las condiciones de que se puede convivir en familia y disfrutar de las actividades.
Asimismo, descartó que se trate de “fuego amigo” al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD), toda vez que quien hizo las amenazas, formaba parte de la alcaldía de Jiquilpan.
