FGE y Cinépolis se alían para combatir el cibercrimen desde la pantalla grande

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) está por concretar un convenio de colaboración con la empresa Cinépolis, con el objetivo de proyectar mensajes de prevención y seguridad digital en salas de cine de la entidad.

La iniciativa busca sensibilizar a las familias michoacanas sobre los riesgos en el entorno digital, como parte de los esfuerzos de la Policía Cibernética para fortalecer la cultura de la prevención del delito a través de medios accesibles.

A través de sus redes sociales, la FGE informó que este esfuerzo conjunto permitirá llevar recomendaciones y mensajes clave a “la pantalla grande”, con el fin de acercar información útil a miles de personas de manera dinámica y cercana.