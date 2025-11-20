Michoacán

FGE y Cinépolis se alían para combatir el cibercrimen desde la pantalla grande

La campaña de prevención impulsada por la Fiscalía se proyectará en salas de Cinépolis para alertar sobre riesgos digitales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) está por concretar un convenio de colaboración con la empresa Cinépolis, con el objetivo de proyectar mensajes de prevención y seguridad digital en salas de cine de la entidad.

La iniciativa busca sensibilizar a las familias michoacanas sobre los riesgos en el entorno digital, como parte de los esfuerzos de la Policía Cibernética para fortalecer la cultura de la prevención del delito a través de medios accesibles.

A través de sus redes sociales, la FGE informó que este esfuerzo conjunto permitirá llevar recomendaciones y mensajes clave a “la pantalla grande”, con el fin de acercar información útil a miles de personas de manera dinámica y cercana.

Hasta el momento, no se han detallado las fechas de inicio de estas proyecciones ni los complejos de Cinépolis participantes, pero se espera que el contenido esté orientado a todo público.

