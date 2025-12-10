FGE y CEDH inauguran módulo para atención inmediata en derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de garantizar una atención oportuna, eficiente y con enfoque multidisciplinario a todas las personas que requieran los servicios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, signó un convenio de colaboración con dicho organismo, representado por su presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.
En el marco de este acto, también se llevó a cabo la inauguración del Módulo de Atención de Derechos Humanos, ubicado en las instalaciones de la Fiscalía, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención y proximidad con la ciudadanía.
Este convenio establece bases de cooperación interinstitucional para robustecer la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, así como para impulsar acciones conjuntas que mejoren la atención brindada a quienes acuden en búsqueda de acompañamiento, orientación o acceso a la justicia.
Durante su intervención, el fiscal general, Carlos Torres Piña, destacó que la instalación de este módulo forma parte de los ejes rectores del Plan de Persecución del Delito, el cual integra la perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género, el reconocimiento pluricultural, la transparencia y la digitalización como elementos esenciales para recuperar la confianza ciudadana.
Subrayó que este nuevo espacio permitirá brindar atención inmediata por personal especializado, garantizando procesos transparentes, sensibles y centrados en la víctima.
Asimismo, Torres Piña reconoció el compromiso de la CEDH para trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía, y destacó que este convenio reafirma la voluntad de ambas instituciones de fortalecer el debido proceso, el derecho a la verdad, la reparación integral del daño, la igualdad sustantiva y la atención especializada a grupos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el presidente de la CEDH, Josué Alfonso Mejía Pineda, afirmó que esta colaboración marca un momento clave para la institución, ya que "en esta nueva misión buscamos regresar al sentido común y transformar a la Comisión en una verdadera defensoría del pueblo. Hoy celebramos la apertura de este Módulo de Atención dentro de la Fiscalía, un mecanismo histórico que garantiza una defensa real para todas las personas que buscan justicia, asegurando que su acceso se dé siempre en un marco de respeto a los derechos humanos".
La firma del convenio tuvo lugar en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, hecho que —subrayó el fiscal general— otorga un significado especial y reafirma el compromiso institucional con la protección y garantía de los derechos fundamentales.
En el evento estuvieron presentes las y los vicefiscales de la FGE; la secretaria ejecutiva de la CEDH, Marisela Núñez Alcaraz; así como el fiscal especializado en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Gerardo Andrés Herrera.
RPO