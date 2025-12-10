FGE y CEDH inauguran módulo para atención inmediata en derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de garantizar una atención oportuna, eficiente y con enfoque multidisciplinario a todas las personas que requieran los servicios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, signó un convenio de colaboración con dicho organismo, representado por su presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.

En el marco de este acto, también se llevó a cabo la inauguración del Módulo de Atención de Derechos Humanos, ubicado en las instalaciones de la Fiscalía, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención y proximidad con la ciudadanía.

Este convenio establece bases de cooperación interinstitucional para robustecer la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, así como para impulsar acciones conjuntas que mejoren la atención brindada a quienes acuden en búsqueda de acompañamiento, orientación o acceso a la justicia.

Durante su intervención, el fiscal general, Carlos Torres Piña, destacó que la instalación de este módulo forma parte de los ejes rectores del Plan de Persecución del Delito, el cual integra la perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género, el reconocimiento pluricultural, la transparencia y la digitalización como elementos esenciales para recuperar la confianza ciudadana.