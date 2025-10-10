FGE vincula a proceso a dos hermanos presuntamente relacionados en extorsión a limoneros en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Mario de Jesús “N” y Roberto Carlos “N”, por su posible relación en el delito de extorsión, cometido en agravio de productores y empaques de limón en la región de Apatzingán.

De acuerdo con las investigaciones, derivadas también de reportes realizados a la línea 089, los ahora detenidos exigían el pago de cuotas a diversos limoneros y empresarios de los municipios de Apatzingán y Nueva Italia, a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Tras labores de inteligencia y operatividad conjunta, personal de la UECS, logró ubicar y detener a los investigados, quienes además fueron encontrados en posesión de una sustancia con características de narcótico.

En audiencia, el Juez de Control valoró cada uno de los datos de prueba presentados por la Fiscalía y resolvió su vinculación a proceso, les impuso prisión preventiva oficiosa y estableció tres meses para el cierre de la investigación.

BCT