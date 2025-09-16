FGE supervisa cumplimiento de disposiciones que den certeza al actuar de las Fiscalías Regionales y áreas especializadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, dio inicio a una jornada de supervisión con el objetivo de verificar el cumplimiento de las circulares emitidas por el Fiscal General, Carlos Torres Piña, particularmente aquellas relacionadas con el uso adecuado y reglamentario de los vehículos oficiales.

Durante esta primera jornada, se visitaron diversas sedes de la institución, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Morelia, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, la Fiscalía Regional de Morelia, la Fiscalía Regional de Uruapan, así como las agencias del Ministerio Público de Ario, Tancítaro, Hidalgo, Los Reyes y Tacámbaro.

El personal de la Fiscalía de Asuntos Internos supervisó que las unidades oficiales cuenten con el balizado correspondiente, porten placas visibles y mantengan cristales sin polarizado, en cumplimiento de las disposiciones vigentes. En los casos donde se detectó la presencia de polarizado, se instruyó el retiro inmediato del mismo.