FGE sostiene encuentro con Revolución Social en favor de la participación ciudadana

FB/ Carlos Torres Piña
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán sostuvo un encuentro con integrantes de la agrupación civil Revolución Social, con el objetivo de fortalecer los canales de comunicación y generar mecanismos de colaboración en materia de prevención y atención del delito.

De acuerdo con información difundida a través de redes sociales oficiales, en la reunión participaron el fiscal del estado, Carlos Torres Piña y el coordinador de Revolución Social, René Valencia.

Durante el diálogo se destacó la importancia de la participación ciudadana organizada para reforzar las acciones institucionales. Bajo el lema “los buenos somos más”, ambas partes coincidieron en la necesidad de cerrar filas para enfrentar los retos de seguridad en el estado.

Con este acercamiento, la FGE busca mantener una comunicación permanente con colectivos sociales, a fin de garantizar mayor confianza en la labor de procuración de justicia y fomentar la denuncia ciudadana.

