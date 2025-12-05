FGE solicita apoyo para identificar a hombre víctima de homicidio en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue víctima de homicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 28 de noviembre en la calle Miguel Hidalgo Poniente, esquina con avenida Uruétaro, en la tenencia de Téjaro de los Izquierdo, municipio de Tarímbaro.

El hombre tenía entre 25 y 35 años de edad; medía aproximadamente 1.68 metros de estatura; presentaba cabello negro ondulado, de tez morena media, mentón ovalado y retraído, pabellones auriculares medianos y redondeados con lóbulo adherido, dentadura incompleta, rostro ovalado, frente alta y ancha, cejas semipobladas y separadas de ángulo suave, ojos medianos y almendrados de iris café, nariz recta y de tamaño mediano, así como boca mediana de labios delgados y comisuras horizontales. Portaba barba y bigote escasos de color negro.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en tinta negra en el brazo izquierdo con la imagen de un león y una rosa.

El hombre vestía una sudadera negra; playera negra marca COACH; cinturón de piel color café; pantalón de mezclilla azul; bóxer gris y calcetines negros.

La FGE solicita a cualquier persona que cuente con información relacionada con su posible identidad comunicarse a la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, al teléfono 443 299 6701 .

BCT