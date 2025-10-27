FGE, sin descartar ninguna línea de investigación en asesinato del síndico de Penjamillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) no descarta ninguna línea de investigación tras el asesinato del síndico del Ayuntamiento de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, aseguró el titular, Carlos Torres Piña.

En entrevista colectiva, respecto a si el crimen organizado estaría detrás de los hechos, el fiscal general comentó que ya hay indagaciones en el tema.

Pero dejó en claro que los hechos registrados en Puruándiro, con la detención de ocho personas y el decomiso de cuatro armas largas por parte de “Los Lolos”, son temas aparte y se descartaría esta intromisión en Penjamillo.

“Hablé con la presidenta municipal, ni hacen señalamiento de alguna amenaza que hubiera de manera particular hacia ellos y vamos a informar más adelante cómo pueda ir la investigación por las diferentes líneas que pueda haber”, agregó.

Actualmente, precisó que esta administración no ha manifestado amenaza alguna por el ejercicio de sus labores, como sucedió con el Consejo Ciudadano de Penjamillo tras la renuncia de quienes ganaron la elección y la desaparición del presidente electo por el Partido Encuentro Solidario (PES), Gilberto Mejía Salgado, así como la renuncia de Xóchitl del Río Carranza como presidenta provisional y de diversos regidores por amenazas del crimen organizado.

Es de mencionar que Maribel Juárez Blanquet, quien era regidora del Consejo Ciudadano de Penjamillo, y su colaboradora Josefina Muñoz Rosales, están desaparecidas desde el 3 de agosto de 2025.

Maribel Juárez Blanquet fue edil de Angamacurito y era hermana del diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erick Juárez Blanquet, asesinado en 2020 en Morelia.