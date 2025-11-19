FGE, sin confirmar presunta muerte de "El Barbas"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que, hasta el momento, no está confirmada la muerte de William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, presunto líder delincuencial en la región de Zitácuaro.

En breve entrevista, la FGE indicó que el pasado martes surgieron diversos rumores, pero que hasta ahora no se tiene información oficial al respecto.

“No hay nada confirmado, es un tema que se estuvo mencionando ayer. No tenemos nada confirmado por parte de nosotros y no ha habido la solicitud para ir a recoger o revisar alguna necropsia”, declaró la dependencia.

Fue durante la tarde del martes cuando mensajes vía WhatsApp comenzaron a circular sobre la supuesta muerte del señalado, lo que provocó caos en Zitácuaro, con cierre de comercios y personas refugiándose en sus hogares ante el temor generado.

Ante la situación, autoridades de seguridad desplegaron un operativo emergente en el municipio para mantener el orden y atender posibles incidentes.

Cabe mencionar que la Fiscalía estableció la presunta responsabilidad de “El Barbas” en el delito de secuestro agravado, y actualmente existe una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información que permita su ubicación, localización y detención.

