FGE seleccionará nuevos titulares para carpetas de investigación y litigación en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) avanza en el proceso de selección interna para definir a quienes asumirán las direcciones de carpetas de investigación y litigación en las diez fiscalías regionales, en las fiscalías especializadas que integran la institución, así como en las direcciones de Acceso a la Justicia de los Centros de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) de Morelia, Uruapan y Zamora.
En esta convocatoria participan 218 personas servidoras públicas -118 hombres y 100 mujeres- todas con una trayectoria mínima de cinco años en la institución, título y cédula profesional en Derecho, además de haber concluido la Formación Inicial para Agentes del Ministerio Público y contar con evaluaciones de control de confianza vigentes.
En las instalaciones del gimnasio de usos múltiples de la UMSNH, las y los aspirantes que cumplieron los requisitos realizaron una evaluación escrita en derecho penal, procesal penal, investigación criminal, derechos humanos y principios de actuación. También fueron sometidos a una evaluación psicológica, un examen de liderazgo y diversos exámenes médicos.
La etapa final contempla entrevistas individuales en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, además de una evaluación curricular, con el propósito de valorar de forma integral las competencias técnicas, profesionales y operativas de cada participante.
El proceso está a cargo de la Comisión de Evaluación, presidida por el Fiscal General o su representación, e integrada por las y los titulares de la Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación; el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera; y la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, contando con la intervención de la Comisión Especial para Entrevistas, con la supervisión del Órgano Interno de Control como comisario.
Una vez concluido este proceso transparente, exigente y basado en el mérito, se designará a las y los nuevos titulares de las direcciones en disputa, reforzando las capacidades institucionales y reconociendo la experiencia y desempeño del personal participante.
BCT