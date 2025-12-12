FGE seleccionará nuevos titulares para carpetas de investigación y litigación en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) avanza en el proceso de selección interna para definir a quienes asumirán las direcciones de carpetas de investigación y litigación en las diez fiscalías regionales, en las fiscalías especializadas que integran la institución, así como en las direcciones de Acceso a la Justicia de los Centros de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) de Morelia, Uruapan y Zamora.

En esta convocatoria participan 218 personas servidoras públicas -118 hombres y 100 mujeres- todas con una trayectoria mínima de cinco años en la institución, título y cédula profesional en Derecho, además de haber concluido la Formación Inicial para Agentes del Ministerio Público y contar con evaluaciones de control de confianza vigentes.