FGE rescata a cinco perros víctimas de maltrato durante cateo en Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un cateo realizado en un domicilio del municipio de Hidalgo, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), aseguró a cinco ejemplares caninos víctimas de maltrato animal.

Lo anterior derivó de una denuncia que advertía el posible maltrato de varios perros, en un inmueble ubicado en la calle Las Jaras, de la colonia Cuitzillos, motivo por el que personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, llevó a cabo diligencias que permitieron establecer un posible hecho constitutivo de delito, por lo que se solicitó y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de cateo.

Al obtener dicho mandato, personal de la institución se constituyó en el lugar, donde fueron localizados cinco perros criollos de diferentes edades: una perra negra adulta, tres cachorros (negro, café y blanco), así como un perro amarillo, todos ellos en estado de abandono y desnutrición.