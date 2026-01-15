FGE rehabilitará sistema de cómputo para fiscalizar procesos judiciales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el primer trimestre de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluirá con la rehabilitación del sistema de cómputo, lo que permitirá que se pueda transitar a la fiscalización de procesos en cuanto a la procuración de justicia, enfatizó el titular, Carlos Torres Piña.

A través de la plataforma digital Accesius Justicia Digital, refirió que se busca fortalecer la labor que se realiza en la institución, además de que permitirá que la población pueda denunciar a la brevedad, con seguimiento de la misma y una atención puntual, toda vez que la red está conectada con todas las áreas, debido a que se dará la trazabilidad en materia de judicialización y el estatus de los mismos.

"La idea es que antes de que concluya el primer trimestre se concrete la rehabilitación total del sistema de cómputo, porque desde el 17 de octubre iniciamos con la plataforma digital, donde necesitamos transitar en su totalidad toda la fiscalización de los procesos en cuanto a la procuración de justicia", agregó.

Al cierre de 2025, se dotó de 313 computadoras a 9 fiscalías regionales y especializadas; la meta es la renovación completa de los mil 122 equipos de cómputo de la Fiscalía General del Estado.

En cuanto al fortalecimiento de los recursos humanos, comentó que hay gran demanda en las convocatorias que se abrieron; actualmente, dijo, hay más de 50 policías de investigación y director de las unidades periciales en fortalecimiento.

rmr