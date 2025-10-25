Michoacán

FGE promueve la crianza positiva y los derechos de la niñez en la comunidad de Acachuén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, participó en una Jornada sobre Crianza Positiva y Derechos Humanos de las Niñas y los Niños, realizada en el Centro Escolar Preescolar Ana María Casillas Meza, de la comunidad de Acachuén, municipio de Chilchota.

La actividad, desarrollada con el respaldo de las autoridades escolares, reunió a más de 60 madres de familia y un número similar de niñas y niños, quienes participaron con entusiasmo e interés en las dinámicas y reflexiones promovidas durante la jornada.

Con el objetivo de prevenir la violencia y acercar la justicia a todas las personas, personal del CJIM dio a conocer los servicios que este Centro oferta, así como las acciones implementadas para hacerle frente a la violencia de género en la región.

