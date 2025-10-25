FGE promueve la crianza positiva y los derechos de la niñez en la comunidad de Acachuén

La actividad, desarrollada con el respaldo de las autoridades escolares, reunió a más de 60 madres de familia y un número similar de niñas y niños, quienes participaron con entusiasmo e interés en las dinámicas y reflexiones promovidas durante la jornada.

Con el objetivo de prevenir la violencia y acercar la justicia a todas las personas, personal del CJIM dio a conocer los servicios que este Centro oferta, así como las acciones implementadas para hacerle frente a la violencia de género en la región.