Michoacán

FGE pide ayuda para identificar a dos hombres asesinados en Queréndaro

Los cuerpos fueron hallados el 13 de enero sobre la carretera de Pueblo Viejo a Tiradores
Uno de los hombres tenía tatuajes con frases extensas y símbolos distintivos
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para lograr la identificación de dos hombres que fueron localizados sin vida el pasado 13 de enero, sobre la carretera que conduce de la localidad de Pueblo Viejo a Tiradores, en el municipio de Queréndaro.

De acuerdo con las actuaciones ministeriales, las víctimas corresponden a dos hombres de entre 30 y 35 años de edad. Uno de ellos, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez morena clara, cabello castaño claro, ondulado y mediano; mentón cuadrado y retraído; pabellones auriculares no valorables por ausencia de los mismos; dentadura incompleta; rostro ovalado; frente alta y ancha; cejas pobladas y rectas; ojos medianos, almendrados, de iris color café; nariz recta, sinuosa y mediana; boca mediana, labios medianos con comisuras labiales horizontales; barba y bigote escasos y rasurados.

Como características individualizantes, presenta tres tatuajes: figura de una rosa en el antebrazo izquierdo; figura de un rifle en el antebrazo izquierdo; y figura de huesos en el dorso de la mano izquierda. Al momento de su localización, vestía pantalón de mezclilla color negro, cinturón de tela negro, playera negra, sudadera negra, bóxer negro, pants negro, calcetines azul marino y botas negras.

El segundo hombre medía aproximadamente 1.72 metros de estatura, de tez morena clara, cabello castaño claro, ondulado y corto; mentón cuadrado y retraído; pabellones auriculares redondeados y adheridos; dentadura incompleta; rostro ovalado; frente alta y ancha; cejas pobladas y rectas; ojos medianos, almendrados, de iris color café; nariz recta y mediana; boca mediana, labios medianos con comisuras labiales horizontales; barba y bigote rasurados.

Como señas particulares, presenta siete tatuajes: uno con la leyenda “1992” en el pecho; otro con los números “XVII-V-IIIXVII” en la clavícula; figura de letras en idioma chino en el brazo derecho; la leyenda “LA MEJOR DEFENSA ES UN PERFECTO ATAQUE, ES MEJOR HUIR QUE HERIR, ES MEJOR HERIR QUE MATAR, PERO ES MEJOR MATAR QUE MORIR” en el abdomen; la leyenda “Martínez” también en el abdomen; y la figura de un triángulo en el antebrazo izquierdo.

Al momento de su localización, vestía pantalón de mezclilla color azul y cinturón de tela color negro.

La FGE exhorta a cualquier persona que cuente con información que permita establecer la posible identidad de estas personas a comunicarse con la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, al teléfono 443 299 6701, garantizando absoluta confidencialidad.

