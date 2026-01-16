FGE pide ayuda para identificar a dos hombres asesinados en Queréndaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para lograr la identificación de dos hombres que fueron localizados sin vida el pasado 13 de enero, sobre la carretera que conduce de la localidad de Pueblo Viejo a Tiradores, en el municipio de Queréndaro.

De acuerdo con las actuaciones ministeriales, las víctimas corresponden a dos hombres de entre 30 y 35 años de edad. Uno de ellos, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez morena clara, cabello castaño claro, ondulado y mediano; mentón cuadrado y retraído; pabellones auriculares no valorables por ausencia de los mismos; dentadura incompleta; rostro ovalado; frente alta y ancha; cejas pobladas y rectas; ojos medianos, almendrados, de iris color café; nariz recta, sinuosa y mediana; boca mediana, labios medianos con comisuras labiales horizontales; barba y bigote escasos y rasurados.