FGE pide apoyo para identificar cadáver hallado en abril sobre la Morelia-Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para establecer la identidad de un hombre víctima de homicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 23 de abril, sobre la carretera Morelia-Zinapécuaro, en las inmediaciones del entronque con el camino que conduce a la localidad de Chehuayo, municipio de Álvaro Obregón.

De acuerdo con los trabajos periciales y de campo realizados por personal de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, el cuerpo -en avanzado estado de calcinación- fue localizado en un punto despoblado de la zona.

Tras el procesamiento de la escena y la práctica de estudios científicos, se determinó que correspondía a un hombre de entre 30 y 50 años de edad; sin embargo, debido al grado de afectación por el fuego, no fue posible obtener rasgos individualizantes o características físicas específicas que permitan establecer su identidad.

La FGE solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad, comunicarse a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, a través del teléfono 4432996701.

rmr