FGE pide apoyo para identificar a hombre hallado sin vida en el Río Grande

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue localizado sin vida en esta ciudad.
De acuerdo con los resultados preliminares, tenía entre 60 y 65 años de edad. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, no fue posible establecer más características físicas ni rasgos individualizantes que ayuden a determinar su identidad.
La FGE solicita a quien tenga información sobre su posible identificación, presentarse en la Fiscalía Regional de Morelia, ubicada en Periférico Paseo de la República #5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán.
RPO