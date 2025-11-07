Michoacán

De acuerdo con los resultados preliminares, tenía entre 60 y 65 años de edad
FGE pide apoyo para identificar a hombre hallado sin vida en el Río Grande
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue localizado sin vida en esta ciudad.

El cuerpo de un hombre fue localizado el pasado 29 de agosto en el Río Grande, a unos metros de la avenida División del Norte.

De acuerdo con los resultados preliminares, tenía entre 60 y 65 años de edad. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, no fue posible establecer más características físicas ni rasgos individualizantes que ayuden a determinar su identidad.

La FGE solicita a quien tenga información sobre su posible identificación, presentarse en la Fiscalía Regional de Morelia, ubicada en Periférico Paseo de la República #5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán.

FGE pide apoyo para identificar a hombre hallado sin vida en el Río Grande

