FGE obtiene vinculación a proceso contra Miguel “N”, presunto responsable de violación en agravio de su nieta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Miguel “N”, por su posible participación en el delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de su nieta, de 7 años, en Zitácuaro.

Datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público establecen que el pasado 11 de septiembre, la víctima se encontraba en la habitación de su abuelo, cuando éste la atacó sexualmente. De estos hechos se percató la madre de la niña, que la auxilió y presentó una denuncia.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro dio inicio con las investigaciones y solicitó una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, misma que fue otorgada.

Tras su detención, Miguel “N” fue trasladado al Centro Penitenciario local, donde un Juez de Control emitió auto de vinculación a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

BCT