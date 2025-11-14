FGE obtiene sentencia de 12 años contra agresor de dos menores en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 12 años y 5 meses de prisión en contra de Guillermo G., responsable en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una niña y un niño, en el municipio de Morelia.

El 2 de marzo pasado, las víctimas -de 9 y 12 años de edad- se encontraban en una calle de su colonia, cuando su vecino llegó a bordo de un vehículo e invitó a ambos a subir. Durante el recorrido por diversas zonas de la ciudad, el agresor cometió abuso sexual en su contra.

Estos hechos fueron denunciados ante la FGE, por lo que la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes llevó a cabo las investigaciones correspondientes. Los datos de prueba obtenidos permitieron establecer la participación de Guillermo G. en el delito, por lo que se solicitó una orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada. Días más tarde, un Juez de Control resolvió su vinculación a proceso.

Cumplidos los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado. En consecuencia, el órgano jurisdiccional dictó sentencia de 12 años y 5 meses de prisión en contra de Guillermo G. y ordenó el pago de la reparación del daño.

El procedimiento abreviado es un mecanismo de terminación anticipada del proceso penal que se basa en el reconocimiento voluntario de responsabilidad por parte de la persona imputada, lo que permite, en un margen legal determinado, la reducción de la sanción.

La FGE reafirma su compromiso de garantizar justicia a niñas, niños y adolescentes michoacanos que sean víctimas de cualquier delito.

mrh