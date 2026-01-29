FGE no debe descartar ninguna línea de investigación en el caso de hermano: Juan Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el homicidio de Carlos Manzo no debe descartarse ninguna línea de investigación, resaltó su hermano y subsecretario de Gobernación en Michoacán, Juan Manzo Rodríguez.

En entrevista para MiMorelia.com, enfatizó que acudió el pasado miércoles a la Fiscalía General del Estado (FGE) a comparecer voluntariamente en el caso de su hermano. Por lo tanto, su declaración, dijo, se dio en calidad de testigo, con la finalidad de fortalecer y plasmar elementos que puedan ser considerados dentro de la carpeta de investigación.

Y es que, a su decir, no se puede descartar ninguna línea de investigación, inclusive la política, debido a que consideró importante tomar en cuenta las "rivalidades políticas".

"Yo he insistido al fiscal que se hagan las investigaciones lo más exhaustivas posibles. Se ha avanzado en el tema material, hasta ahorita ha llevado al tema material, pero en el tema intelectual hay mucho camino que recorrer y descartar si es un móvil político o es un tema relacionado con la delincuencia; para mí hay elementos que tienen que ver o que están mezclados, o posiblemente puedan tener una motivación política, también hay que descartar", puntualizó.

Inclusive, subrayó, también debe ampliarse las investigaciones al círculo interno de Carlos Manzo, debido a las deficiencias de seguridad que, dijo, percibió el día de los hechos.

"Todavía se tiene que agotar, descartar si hubiera más participación, aunada a la que ya está avanzada, y es el tema de los escoltas y del general José Manuel Jiménez, que, a pesar de tener una orden de aprehensión, se encuentra prófugo", agregó.

Ante este panorama, reiteró que es necesario robustecer las investigaciones y declaraciones que hay en torno al caso de Carlos Manzo, además de citar a otros personajes políticos que "se han mencionado desde sus propias rivalidades políticas".

Es de mencionar que, a través de sus redes sociales, la tarde del miércoles, el subsecretario de Gobernación posteó: "Hoy comparecí voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado para declarar en calidad de testigo en el caso de mi hermano Carlos Manzo, confiado en que los detalles aportados sean relevantes para el esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia, evitando así la impunidad de este lamentable acontecimiento".

