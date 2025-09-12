FGE Michoacán tendrá nueva infraestructura para mejorar atención: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) concluirá próximamente la segunda etapa de construcción de la barda perimetral del edificio principal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que forma parte de las instalaciones conocidas como Policía y Tránsito, en la ciudad de Morelia, indicó su titular Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal detalló que la obra consiste en la construcción de un nuevo cercado tubular de 2.6 metros de altura, dos mesetas de unión y topes de hule en estacionamientos; andadores de concreto con guías podotáctiles pintadas en color amarillo, tanto centrales como al exterior y de conexión entre el Ministerio Público y la Fiscalía. Además de la edificación de una caseta de vigilancia en el acceso principal, una banqueta en el complejo administrativo “Sentimientos de la Nación”; así como mesas y bancas de concreto.