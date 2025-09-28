FGE Michoacán seguirá con investigaciones sobre agrupación de La Luz del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán continuará con las investigaciones en torno al cado de la iglesia La Luz del Mundo tras la liberación de 38 de sus integrantes, detenidos en un campamento en el municipio de Vista Hermosa, acusados de posibles delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En entrevista Carlos Torres Piña, fiscal estatal, enfatizó la coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR) ante presuntos vínculos con una empresa de seguridad privada.