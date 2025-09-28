FGE Michoacán seguirá con investigaciones sobre agrupación de La Luz del Mundo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán continuará con las investigaciones en torno al cado de la iglesia La Luz del Mundo tras la liberación de 38 de sus integrantes, detenidos en un campamento en el municipio de Vista Hermosa, acusados de posibles delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En entrevista Carlos Torres Piña, fiscal estatal, enfatizó la coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR) ante presuntos vínculos con una empresa de seguridad privada.
“Lo que pasa es que de acuerdo a la acreditación y documentación señalan que ellos estaban en una capacitación, seguimos indagando, porque no es común en la zona, en la región, personal de varias partes del país, no es común. Y vamos a seguir trabajando de la mano ahí con la FGR para coadyuvar”, afirmó Torres Piña, cuestionado por la resolución judicial que dejó en libertad a los detenidos por falta de elementos para imputar delitos.
