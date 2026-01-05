FGE Michoacán lanza convocatoria para peritos y 50 plazas de Policía de Investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió convocatoria interna para ocupar la titularidad de las unidades de Criminalística, Química y Genética; Medicina Forense; Preservación y Manejo de Evidencias; Servicios Periciales y Escena del Crimen; así como de las unidades de Servicios Periciales de las fiscalías regionales de Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán, La Piedad, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Huetamo y Coalcomán. También se emitió una convocatoria externa para la cobertura de 50 plazas de agente de la Policía de Investigación, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y técnica de la institución.

Para ocupar las titularidades de las unidades periciales, las personas interesadas deberán ser servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado con al menos cinco años de antigüedad en el servicio, contar con título y cédula profesional, evaluaciones de control de confianza vigentes y formación inicial para perito, entre otros requisitos establecidos en la convocatoria.

En el caso de las y los aspirantes a agentes de la Policía de Investigación, deberán acreditar haber concluido la enseñanza superior o equivalente, aprobar las evaluaciones de control de confianza o contar con evaluaciones vigentes, así como cursar y aprobar la formación inicial para Policía de Investigación con un promedio mínimo de 7.0.

Entre los documentos solicitados se encuentran solicitud de participación y carta de exposición de motivos dirigidas al fiscal general del estado, currículum vitae, constancia de antigüedad laboral expedida por la Dirección General de Administración (para unidades periciales), carta de no antecedentes penales, constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de Contraloría, así como carta compromiso en la que se manifieste la disponibilidad para viajar y cambiar de residencia.

La documentación deberá enviarse completa, en formato PDF, a través de los apartados “Concurso interno para ocupar la titularidad de las unidades de servicios periciales” y “Concurso para agente de Policía de Investigación”, disponibles a partir de su publicación y difusión en los medios institucionales, y hasta el 9 de enero del año en curso, en la página oficial de la Fiscalía General del Estado: https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas