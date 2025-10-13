FGE Michoacán lanza convocatoria para 41 plazas de MP y peritos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de fortalecer la procuración de justicia con los perfiles mejor preparados, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) lanzó convocatorias públicas dirigidas a profesionistas de todo el estado y al personal de la institución, para ocupar 20 plazas como Agente del Ministerio Público, así como 21 vacantes en la Coordinación General de Servicios Periciales.
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100 de la Constitución Política del Estado de Michoacán; 2 y 43, fracciones XLVII y LIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; así como 6, fracciones VI, VII y XXXIII, de su Reglamento, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, emitió esta convocatoria, la cual, destacó, busca integrar a los mejores perfiles, capaces y honestos, que fortalezcan nuestra labor en la procuración de justicia y erradiquen prácticas de corrupción.
“La ciudadanía debe tener la certeza de que en la Fiscalía General estamos construyendo una institución profesional, confiable y cercana a la gente”, puntualizó.
En lo que respecta a las plazas de Agente del Ministerio Público, se abrieron 10 espacios exclusivos para personal de la FGE y 10 más para personas externas. Por su parte, la Coordinación General de Servicios Periciales requiere cubrir los siguientes perfiles especializados:
Perito Responsable de Bodega de Evidencias (Región Huetamo)
Perito en Genética (Región Morelia)
Perito en Química (Región Zamora)
Perito Intérprete Traductor de Inglés-Español (Región Morelia)
Médico Legista (CJIM Región Zamora)
Perito en Balística (Regiones Zamora y Apatzingán)
Perito en Antropología Física (Región Morelia)
Perito en Criminalística (11 diferentes unidades administrativas)
Auxiliar Pericial (Región Uruapan)
Auxiliar Pericial para la Bodega de Evidencias (Región Apatzingán)
Los requisitos incluyen contar con título y cédula profesional en el área correspondiente, aprobar el curso de Formación Inicial y las evaluaciones de control de confianza, entre otros criterios establecidos en la convocatoria.
La documentación deberá enviarse en formato PDF a través del apartado “Concurso para ocupar el cargo de Agente de Ministerio Público” o “Concurso para ocupar el cargo de personal pericial en la Coordinación General de Servicios Periciales”, disponibles en los medios institucionales y en el siguiente enlace: https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas.
La recepción estará abierta hasta el 17 de octubre de 2025.
Para la revisión y evaluación de documentos se integraron Comisiones de Evaluación con la participación del Fiscal General o su representación; la Coordinación General de Servicios Periciales; el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera; la Dirección General de Administración; la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos; una Comisión Especial de Entrevistas, y el Órgano Interno de Control como comisario.
El proceso de selección comprenderá evaluaciones curriculares y entrevistas; así como exámenes médicos, psicológicos y de conocimientos, todas ellas aplicadas en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE.
rmr