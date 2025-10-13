FGE Michoacán lanza convocatoria para 41 plazas de MP y peritos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de fortalecer la procuración de justicia con los perfiles mejor preparados, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) lanzó convocatorias públicas dirigidas a profesionistas de todo el estado y al personal de la institución, para ocupar 20 plazas como Agente del Ministerio Público, así como 21 vacantes en la Coordinación General de Servicios Periciales.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100 de la Constitución Política del Estado de Michoacán; 2 y 43, fracciones XLVII y LIII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; así como 6, fracciones VI, VII y XXXIII, de su Reglamento, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, emitió esta convocatoria, la cual, destacó, busca integrar a los mejores perfiles, capaces y honestos, que fortalezcan nuestra labor en la procuración de justicia y erradiquen prácticas de corrupción.