FGE logra otra captura por secuestro de empresario en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con su homóloga de Jalisco, detuvo a Edgar Uziel “N”, séptimo presunto implicado en el delito de secuestro agravado cometido en contra de un empresario del municipio de Marcos Castellanos.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril, cuando la víctima llegó a su domicilio en la colonia Centro de la localidad de San José de Gracia. Ahí fue sorprendida por varios sujetos armados, quienes lo amagaron junto con su esposa e hijo menor. Tras despojarlo de diversos objetos de valor, lo privaron de la libertad y lo sacaron de la vivienda en su propia camioneta Chevrolet Yukon, color gris oscuro.

Al día siguiente, la familia comenzó a recibir llamadas de los presuntos responsables, quienes exigieron ocho millones de pesos a cambio de la liberación. Durante las negociaciones, los familiares realizaron varios pagos, entre ellos depósitos bancarios y la entrega de una camioneta Hummer en territorio jalisciense.

La Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) inició las investigaciones, lo que permitió que la víctima fuera liberada en Jalisco. En ese momento fueron detenidos Javier “N”, Jonathan Ramses “N”, Marcos Edgardo “N”, Adaina Magdalena “N” y José Manuel “N”. Semanas después, también se cumplimentó orden de aprehensión contra Víctor “N”, todos ellos ya vinculados a proceso.

Este miércoles, en un operativo realizado en Jalisco, se ejecutó la orden de aprehensión contra Edgar Uziel “N”. Posteriormente fue trasladado a Michoacán y presentado ante la autoridad judicial, que en las próximas horas definirá su situación legal.