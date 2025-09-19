FGE logra acuerdo reparatorio y devuelve inmueble a su propietario en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).-La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), celebró un acuerdo reparatorio que permitió la restitución de un inmueble a su legítimo propietario, ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Ante la Fiscalía Regional, el dueño de una propiedad, ubicada en el andador Potasio, presentó una denuncia luego de percatarse de que su vivienda estaba siendo ocupada por el investigado, quien se negó a abandonar el lugar.

El expediente fue derivado al CMASC, donde un agente del Ministerio Público, en apego al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), invitó a las partes a solucionar el conflicto mediante un acuerdo reparatorio, lo cual fue aceptado.