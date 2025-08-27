FGE localiza cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición en Huaniqueo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de tareas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por particulares, realizó acciones de búsqueda forense en el municipio de Huaniqueo.
En atención a una denuncia anónima en la que se hacía referencia de la posible comisión de hechos constitutivos de delito, en un inmueble ubicado en las faldas de un cerro ubicado en las inmediaciones de la población de Huaniqueo, la Fiscalía Especializada solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo.
Con base a lo anterior, este medio día, un equipo multidisciplinario integrado por Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos de las diversas disciplinas, se trasladó al lugar indicado para efectuar una búsqueda forense, con el apoyo de seguridad perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil (GC). En el sitio, con el auxilio del binomio canino de la Fiscalía, se localizaron los cuerpos de cuatro personas en avanzado estado de descomposición.
Tras la inspección, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Medico Forense para que se les practique la necropsia de ley y se realicen las diligencias respectivas para su posible identificación.
La Fiscalía continúa con las tareas de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y éstos no queden impunes.
mrh