FGE localiza cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición en Huaniqueo

Con base a lo anterior, este medio día, un equipo multidisciplinario integrado por Ministerio Público, Policías de Investigación y Peritos de las diversas disciplinas, se trasladó al lugar indicado para efectuar una búsqueda forense, con el apoyo de seguridad perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Guardia Civil (GC). En el sitio, con el auxilio del binomio canino de la Fiscalía, se localizaron los cuerpos de cuatro personas en avanzado estado de descomposición.

Tras la inspección, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Medico Forense para que se les practique la necropsia de ley y se realicen las diligencias respectivas para su posible identificación.

La Fiscalía continúa con las tareas de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y éstos no queden impunes.

