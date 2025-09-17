FGE localiza con bien a adolescente reportada como desaparecida en Maravatío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajos de investigación realizados por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) permitieron localizar a una adolescente de 16 años, que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Maravatío.

Se trata de S.G.M., quien, de acuerdo con la denuncia, fue vista por última vez el pasado 13 de septiembre en la localidad de Santa Ana, perdiéndose el contacto con ella desde ese momento. Por ello, sus familiares acudieron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares.

Ante los hechos, se activó el protocolo de búsqueda Alerta Amber, al considerar que existían elementos que hacían suponer que su integridad estaba en riesgo. Se realizaron diligencias de investigación y recorridos en diferentes puntos de la región.

Como resultado de estas acciones, la adolescente fue localizada con bien y presentada ante el Ministerio Público, donde se corroboró su estado de salud para posteriormente ser entregada a sus familiares.

agm