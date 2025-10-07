FGE investiga presunto envenenamiento de 15 perros en Paracho

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).-La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, inició Carpeta de Investigación con relación a posibles hechos constitutivos del delito de crueldad animal, ocurridos en agravio de 15 ejemplares en el municipio de Paracho.

Derivado de una denuncia ciudadana que alertaba sobre el presunto envenenamiento de varios caninos, personal de la Fiscalía Regional se trasladó al basurero municipal de Paracho, donde llevó a cabo el levantamiento de 15 ejemplares que, de acuerdo con los señalamientos públicos, habrían sido envenenados en la Plaza Principal y posteriormente trasladados a dicho lugar.

Los cuerpos de los animales fueron trasladados al Servicio Médico Forense, a efecto de practicarles los estudios periciales que permitan determinar las causas de muerte.

Con base en lo anterior, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones correspondientes, a efecto de esclarecer los hechos.

