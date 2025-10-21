FGE investiga homicidio del subdirector de Seguridad Pública en Indaparapeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación tras el homicidio de Víctor Manuel Velázquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Indaparapeo, registrado la tarde de este martes.
De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió en la carretera que conecta a Indaparapeo con Queréndaro, cuando el funcionario se desplazaba en su vehículo particular. La unidad terminó volcada, con impactos visibles de arma de fuego.
Personal de seguridad acudió al sitio y confirmó el fallecimiento del subdirector. Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.
La fiscalía indicó que ya se recaban datos de prueba para esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los posibles responsables del hecho.
El homicidio fue notificado a las autoridades locales y estatales. Hasta el momento no se han dado a conocer líneas de investigación.
rmr