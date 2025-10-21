FGE investiga homicidio del subdirector de Seguridad Pública en Indaparapeo

De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió en la carretera que conecta a Indaparapeo con Queréndaro, cuando el funcionario se desplazaba en su vehículo particular. La unidad terminó volcada, con impactos visibles de arma de fuego.

Personal de seguridad acudió al sitio y confirmó el fallecimiento del subdirector. Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.