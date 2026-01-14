FGE investiga a joven de 16 años por hecho vial que dejó una mujer fallecida en Los Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- - La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de investigación en contra de un adolescente presuntamente implicado en un hecho de tránsito ocurrido en el municipio de Los Reyes, en el que una mujer perdió la vida.

De acuerdo con información recabada por RED 113 Michoacán, la víctima fue identificada como María V., de 61 años de edad, originaria y vecina de esta localidad, quien fue atropellada la noche del lunes cuando caminaba sobre la avenida Emiliano Zapata, a la altura de la colonia Praderas de Itzícuaro. El presunto responsable es un adolescente de 16 años de edad, identificado como L.D.S.S., quien conducía una motocicleta.

Según el reporte oficial de la FGE, el pasado 12 de enero elementos de la Policía Municipal se trasladaron al cruce de la avenida Emiliano Zapata con el andador Encuentro de Charo, tras recibir el reporte de un accidente de motocicleta, donde fue asegurado el menor señalado como probable responsable del atropellamiento.

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital de la región para recibir atención médica; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en diversas partes del cuerpo.

El adolescente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará con las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades

rmr