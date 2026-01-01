FGE, INPI y Ayuntamiento de Huiramba refuerzan acceso a la justicia de mujeres indígenas y afromexicanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Ayuntamiento de Huiramba, llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la atención, protección y acceso a la justicia de mujeres indígenas y afromexicanas que se encuentren en situación de violencia.
El evento se desarrolló en las instalaciones del INPI, donde las instituciones participantes refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada mediante mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan implementar acciones integrales, oportunas y culturalmente pertinentes.
Durante su intervención, Rosario Berber Cerda, Coordinadora General de los Centros de Justicia Integral para las Mujeres, destacó que este acuerdo permitirá brindar asesoría jurídica especializada; talleres y charlas sobre los tipos y modalidades de violencia; difusión de derechos humanos; acompañamiento en procesos de atención; así como la aplicación de protocolos de actuación en casos que involucren a mujeres indígenas y afromexicanas.
Así mismo, resaltó que, a través del INPI y en coordinación con la Fiscalía y el Ayuntamiento, se contará con apoyos de intérpretes y servicios de traducción en lenguas indígenas, peritajes sobre identidad e institucionalidad indígena, además del impulso a proyectos orientados al fortalecimiento y protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, Berber Cerda precisó que los CJIM y las distintas áreas de la FGE garantizarán atención especializada, con perspectiva de género, enfoque intercultural y libre de revictimización.
En el acto estuvieron presentes Joaquín Márquez Trinidad, Titular de la Oficina de Representación del INPI en Michoacán; Rosario Berber Cerda, en representación del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; y José Humberto García Domínguez, Presidente Municipal de Huiramba.
BCT