FGE, INPI y Ayuntamiento de Huiramba refuerzan acceso a la justicia de mujeres indígenas y afromexicanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Ayuntamiento de Huiramba, llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la atención, protección y acceso a la justicia de mujeres indígenas y afromexicanas que se encuentren en situación de violencia.

El evento se desarrolló en las instalaciones del INPI, donde las instituciones participantes refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada mediante mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan implementar acciones integrales, oportunas y culturalmente pertinentes.